A Milli takım Antalya'da

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yapacağı özel maç için Antalya\'ya geldi.

Romanya\'dan özel uçakla Antalya\'ya gelen A Milli Futbol Takımı, havalimanında CIP Bölümü\'nden güvenlik önlemleri altında çıkarak takım otobüsüne bindi. Ay yıldızlı kafileyi taşıyan otobüs polis eskortu eşliğinde konaklayacağı otele hareket etti. Teknik heyetten 1 gün izin alan Kenan Karaman\'ın yarın Antalya\'ya geleceği ve ay yıldızlarla antrenmana katılacağı öğrenildi.

Milli takım, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde yarın akşam konaklayacakları otelin sahasında Arnavutluk maçının ilk antrenmanını yapacak. Türkiye ile Arnavutluk 13 Kasım Pazartesi günü saat 20.30\'da Antalya Stadyumu\'nda karşılaşacak.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Lucescu ve futbolcuların CIP çıkışı

Takım otobüsünün otele gidişi

Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)