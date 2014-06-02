A Milli Takım Amerika'ya takıldı

A Milli Futbol Takımı yaz kampındaki son hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 2-1 mağlup oldu. Evsahibi ABD'nin gollerini Johnson ve Dempsey atarken Milli Takım'ın tek golünü penaltıdan Selçuk kaydetti. Yaz dönemi hazırlık kampında Makedonya'yı 6-1, İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1 ve Honduras'ı 2-0 yenen A Milli Takım iyi başladığı hazırlık dönemini tatsız bir sonuçla kapatmış oldu.

Fizik olarak çok güçlü bir ekip olan ABD'nin baskısı karşısında zor duruma düşen ay yıldızlı ekipte ikinci yarıda gösterilen kötü performans dikkat çekti. Rakip tam saha pres uygularken kontraataklarda da oldukça etkiliydi.

Dakika ve goller

12’nci dakikada İshak Doğan’ın nefis pasını takip eden Nuri ceza alanı içinde plase vuruşla topu bekletmeden kaleye yolladı. Direğin kenarından auta çıktı.

14’ncü dakida kornerden gelen topu Altıdor kafa vuruşu için yükseldi Jones filelere gönderdi. Hakem Onur’a faul yapıldığını belirterek golü iptal etti.

16’ncı dakikada Gökhan’ın pası ile buluşan Mevlüt ceza alanı dışında dönerek topa vurdu. Kaleci kontrol etti.

26’ncı dakikada Selçuk baskı yapamadı, Bradly çalımla geçti. Nefis asist yaptı. Fabian Jhonson Ozan’ın yanından süratle geçerek topu Onur’un sağından filelere yolladı: 1-0

34’ncü dakikada Hakan vurdu Jones çıkarttı

İlk tehlikeli atak 50’nci dakikada gerçekleşti. Sağ kanattan Ahmet İlhan kontrol ettiği topla ceza alanı sağ çaprazından girdi. Attığı sert şut kalecide kaldı.

51’nci dakikada Hakan Balta’nın topu ıskalamasıyla hatasından yararlanan Dempsey topu boş kaleye bıraktı: 2-0.

89'nci dakikada Mustafa Pektemek defansın hatasından yararlanarak ceza alanına girdi. Kaleciyi çalımlayıp kaleye attığı top defans tarafından elle kesildi. Penaltıyı Selçuk gole çevirdi: 2-1



TÜRKİYE: Onur - Gökhan, Hakan, Ozan, İshak - Selçuk, Nuri, Oğuzhan, Caner, Tarık - Mevlüt

ABD: Howard, Johnson, Cameron, Besler, Chandler, Zusi, Jones, Bradley, Davis, Altidore, Dempsey

STAT: Red Bull Arena

HAKEMLER: Selim Jedidi (***), Anouar Hmila (***), Yamen Melloulchi (***)

GOLLER: Dk. 26 Johnson, Dk. 52 Dempsey (ABD), Dk. 90 Selçuk (Pen.) (Türkiye)

ABD: Howard (***)(Dk. 46 Guzan *), Besler (**)(Dk. 46 Brooks *), Cameron (***), Chandler (**), Johnson (***)(Dk. 64 Yedlin **), Bradley (***), Jones (**)(Dk. 46 Beckerman *), Davis (**)(Dk. 64 Green **), Zusi (**)(Dk. 69 Diskerud **), Dempsey (***), Altidore (**)

TÜRKİYE: Onur (**), Hakan Balta (*)(Dk. 82 Uğur *), İshak (**)(Dk. 46 Ahmet İlhan **), Gökhan Gönül (**), Ozan (**), Caner (***), Tarık (**)(Dk. 46 Mustafa **), Selçuk (**), Nuri (*)(Dk. 70 Hakan Çalhanoğlu *), Oğuzhan (*)(Dk. 67 Olcan *), Mevlüt (**)(Dk. 80 Bilal *)

Tunuslu hakemin kartları çıkmadı

ABD-Türkiye milli maçını yöneten Tunuslu Orta hakem Selim Jedidi, 90 dakika boyunca hiçbir pozisyonda kartlarına başvurmadı.

13 ABD’li yurt dışında oynuyor

Amerika Milli Takımı’nda ise 23 kişilik kadrosunda 13 oyuncu yurt dışındaki takımlarda top koşturuyor.

Jones ile Tolga hasret giderdi

Beşiktaş’ın yıldız oyuncuları kaleci Tolga ve Jones maç öncesi birbirlerine saha içinde sarılarak hasret giderdiler. Jones, İstanbul’u çok sevdiğini belirtirken “Çok mutlu günlerim geçti. Şampiyonluk yaşamaya geldim. Başarılı olmaya çalıştık ama olmadı. Tüm arkadaşlara selamlar” dedi.

İlginç koreografi

Maç öncesi seremoni sırasında stadyumdaki ilginç bir panorama dikkat çekti. ‘One nation, one team’, ‘Tek ülke, tek takım’ yazısı taraftarlar tarafından alkışlandı.

Soma için saygı duruşu talebi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekili Servet Yardımcı, yöneticiler Mustafa Beyaz, Hakan Kanık, Faruk Öksüz, ile PFDK Başkanı Fahri Gültekin, Ahmet Yavaşçı ile Tahkim Kurulu Başkanı Engin Tuzcuoğlu maçı izledi. Amerika Futbol Federasyonu yönetiminin verdiği yemekli toplantıya katılan heyet, Soma’da şehit düşen madencilere olan üzüntülerini de dile getirdi. Ayrıca TFF heyeti, karşılaşma öncesi Soma için saygı duruşunda bulunulması talebini de bu toplantıda ABD Federasyonu’na iletti. Amerika Futbol Federasyonu da, bir istek yaparak karşılaşma öncesi Soma için saygı duruşu yapılmasını sağladı.