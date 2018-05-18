A Milli Takım aday kadrosu açıklandı; Galatasaray'dan futbolcu bulunmuyor

A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Kadroda Galatasaray'dan futbolcu bulunmuyor.



İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:



Kaleciler: Okan Kocuk, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan,



Defans: Şener Özbayraklı, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram



Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Serdar Gürler, Yunus Mallı,



Forvet: Cenk Tosun, Umut Bulut



Ameliyat olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ile kısa süre içerisinde operasyon geçirmesi planlanan Selçuk İnan ve Serdar Aziz, A Milli Takım’ın özel maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi. Baldır adalesinde yırtık bulunan Ömer Toprak, kasık adalesinde yırtık olan Enes Ünal, ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ve dizinde sakatlık olan Caner Erkin’e milli takım daveti yapılmadı.