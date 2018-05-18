T24 LogoT24 Logo
Spor

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı; Galatasaray'dan futbolcu bulunmuyor

İşte aday kadro...

18 Mayıs 2018 18:15

A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Kadroda Galatasaray'dan futbolcu bulunmuyor.

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:

Kaleciler: Okan Kocuk, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan, 

Defans: Şener Özbayraklı, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Serdar Gürler, Yunus Mallı, 

Forvet: Cenk Tosun, Umut Bulut

Ameliyat olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ile kısa süre içerisinde operasyon geçirmesi planlanan Selçuk İnan ve Serdar Aziz, A Milli Takım’ın özel maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi. Baldır adalesinde yırtık bulunan Ömer Toprak, kasık adalesinde yırtık olan Enes Ünal, ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ve dizinde sakatlık olan Caner Erkin’e milli takım daveti yapılmadı.

ETİKETLER

TürkiyeA Milli Takımıaday kadrosuGalatasarayfutbolcu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24