A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçları için 23 kişilik aday kadroyu açıkladı.
9 Kasım’da deplasmanda Romanya ve 13 Kasım’da Antalya’da Arnavutluk ile oynanacak özel maçların kadrosunda Arda Turan, Burak Yılmaz, Mehmet Topal ve Caner Erkin yer almazken; Okan Kocuk, Erol Erdal Alkan, Atila Turan, Emre Akbaba ve Kenan Karaman ilk kez Milli Takım kadrosunda yer aldı.
Kaleciler
Harun Tekin, Okan Kocuk, Volkan Babacan
Defans
Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü, Erol Erdal Alkan, Ömer Toprak, Serdar Aziz, Uğur Demirok, Atila Turan, İsmail Köybaşı
Orta saha
Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Mor, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Selçuk İnan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Tolga Ciğerci
Forvet
Cenk Tosun, Enes Ünal