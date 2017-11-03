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Spor

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

4 futbolcu Lucescu tarafından kadroya dahil edilmezken; 5 isim ilk kez Milli Takım'a çağrıldı

03 Kasım 2017 19:44

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçları için 23 kişilik aday kadroyu açıkladı.

9 Kasım’da deplasmanda Romanya ve 13 Kasım’da Antalya’da Arnavutluk ile oynanacak özel maçların kadrosunda Arda Turan, Burak Yılmaz, Mehmet Topal ve Caner Erkin yer almazken; Okan Kocuk, Erol Erdal Alkan, Atila Turan, Emre Akbaba ve Kenan Karaman ilk kez Milli Takım kadrosunda yer aldı.

Kaleciler

Harun Tekin, Okan Kocuk, Volkan Babacan

Defans

Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü, Erol Erdal Alkan, Ömer Toprak, Serdar Aziz, Uğur Demirok, Atila Turan, İsmail Köybaşı

Orta saha

Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Mor, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Selçuk İnan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Tolga Ciğerci

Forvet

Cenk Tosun, Enes Ünal

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