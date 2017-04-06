A Milli Takım 22. sıraya yükseldi

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan son dünya sıralamasına göre, geçen ay 26. sırada yer alan Türkiye, 4 basamak yükseldi.

Güney Amerika ekibi Brezilya ise Arjantin'i geride bırakarak, 7 yıl aradan sonra tekrar ilk sırada yer aldı.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 21, Ukrayna 37, Finlandiya 97, Kosova ise 170. sırada kendilerine yer buldu.

Makedonya, 33 basamak birden atlayarak 130. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Mayıs'ta açıklanacak.