A Milli Takım, 2018'i sessiz kapattı

A Milli Takımımız, hazırlık karşılaşmasında Ukrayna ile karşılaştı. 2018 yılının son hazırlık maçını Antalya'da oynayan milliler, karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. A Milli Takım bu sonuçla 2018 yılına sessiz veda etti.

A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile yaptığımız hazırlık karşılaşmasında İsveç ile oynanan maçın ilk 11'ine göre farklı bir 11'le başladı. Lucescu, Avusturya Ligi takımlarından Rapid Wien takımında forma giyen 19 yaşındaki Mert Müldür'e ilk 11'de şans verdi.

Mücadeleye hızlı başlayan milli takımımız oldu. Henüz 2. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, ön direkte topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı. 9. dakikada Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti. 18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mykolenko'nun yerden pasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Kovalenko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 24. dakikada Kovalenko'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Tsygankov'un vuruşunda, kaleci Sinan Bolat meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan milli takımımız, 49. dakikada Cengiz Ünder ile gole çok yaklaştı. Serdar Gürler'in sol kanattan içeriye yerden pasında altıpas üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunu kaleci Andriy Lunin güçlükle kornere çeldi. 75. dakikada Ukrayna gole çok yakşatı. Ceza sahası içinde Sinan Bolat'a karşı karşıya kalan Zinchenko'nun şutunda Sinan gole izin vermdi. Son bölümleri düşük tempoda oynanan karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca maç golsüz beraberlikle tamamlandı.