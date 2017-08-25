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Spor

A Milli Kadın Güreş Takımı yurda döndü

A Milli Kadın Güreş Takımı yurda döndü Fransa'nın Başkenti Paris'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kadınlar Serbest stil branşında 1 altın 1 bronz madalya alarak tarihe geçen milli sporcular yurda döndü

25 Ağustos 2017 20:36

A Milli Kadın Güreş Takımı yurda döndü

Fransa\'nın Başkenti Paris\'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Kadınlar Serbest stil branşında 1 altın 1 bronz madalya alarak tarihe geçen milli sporcular yurda döndü. 
Atatürk Havalimanı\'na 16.00\'da gelen Kadınlar Güreş A Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı.  75 kiloda altın madalya kazanıp ülkemize bu gururu, sevinci yaşattığım için çok mutlu olduğunu söyleyen Yasemin Adar, \"Şimdiki hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda altın madalya alıp bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak. Ekip olarak çok çalıştık çok emek verdik, hepimiz bu başarıyı hak ediyoruz\" dedi.
48 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Evin Demirhan ise \"Tarihi bir olay yaşadık bayanlarda, ilk defa altın madalya almış olmak. Ben de bronzla taçlandırmış oldum. Bir dünya şampiyonasından ilk defa bayan güreş takımı olarak 2 madalya ile dönüyoruz. Tabii ki bunun haklı gururunu yaşıyorum, önümüzdeki hedeflerimiz de olimpiyatlarda ülkemize bir ilki yaşatmak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yasemin Adar\'ın açıklamaları
-Evin Demirhan\'ın açıklamaları
-Çiçek verilmesi
-Detaylar

Haber-Kamera: Murat Çakır / İstanbul,(DHA)

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