A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan gümüş madalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde son Dünya şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde son 4'te Avrupa Kıtası'nı temsil eden tek ülke olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, final maçında bugün son Dünya şampiyonu ABD ile karşılaştı.



Milliler, Nanjing Olympic Sports Centre'de oynanan mücadelede rakibine 25-17, 22-25, 28-26, 15-25 ve 7-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada noktaladı. Ay yıldızlılar bu sonuçla gümüş madalyanın sahibi oldu.

SALON: Nanjing Olympic Sports Centre



HAKEMLER: Susana Maria Rodriguez Jatvia (İspanya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)



TÜRKİYE: Meryem, Hande, Eda, Zehra, Meliha, Cansu, Simge (L) (Gamze, Aylin, Ebrar, Şeyma)



ABD: Larson, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Lloyd, Murphy, Dixon, Robinson (L) (Drews, Hancock, Hill)



SETLER: 25-17, 22-25, 28-26, 15-25, 7-15



SÜRE: 126 dakika (24, 29, 34, 26, 13)