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Spor

Tokyo 2020: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'ye final setinde mağlup olarak son 4 şansını kaybetti

04 Ağustos 2021 03:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final mücadelesinde Güney Kore'yle karşılaştı. 

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Birinci set sona erdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk seti 25-17 alarak, karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İkinci set başladı.

Güney Kore, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı karşısında ikinci seti 25-17 alarak, 1-1'lik eşitliği sağladı.

Üçüncü set başladı.

Güney Kore, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı karşısında üçüncü seti 28-26 alarak, 2-1 öne geçti.

Dördüncü set başladı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore karşısında dördünce seti 25-18 alarak maçı final setine taşıdı.

Final seti oynanıyor.

Final setini 15-13 kazanan Güney Kore, yarı finale yükselen ekip oldu.

AYRINTILAR GELİYOR...

TIKLAYIN | Türkiye-Güney Kore maçından kareler

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