Tokyo 2020: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'ye final setinde mağlup olarak son 4 şansını kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final mücadelesinde Güney Kore'yle karşılaştı.
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Birinci set sona erdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk seti 25-17 alarak, karşılaşmada 1-0 öne geçti.
İkinci set başladı.
Güney Kore, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı karşısında ikinci seti 25-17 alarak, 1-1'lik eşitliği sağladı.
Üçüncü set başladı.
Güney Kore, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı karşısında üçüncü seti 28-26 alarak, 2-1 öne geçti.
Dördüncü set başladı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore karşısında dördünce seti 25-18 alarak maçı final setine taşıdı.
Final seti oynanıyor.
Final setini 15-13 kazanan Güney Kore, yarı finale yükselen ekip oldu.
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