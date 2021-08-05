A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 6. olarak tamamladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye elenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, oyunlarda altıncı oldu.

B Grubu'nda elde ettiği 3 galibiyetle adını çeyrek finale yazdıran milliler, bu turda Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak oyunlara veda etmişti.

Grubunda Çin ve Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenen milli takım, Rusya Olimpiyat Komitesi'ne 3-2 üstünlük kurdu. İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 yenilen milliler, çeyrek finalde ise Güney Kore'yi geçemedi ve oyunları tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'yi 6. sırada tamamladı.