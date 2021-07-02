A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası’ndaki maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasındaki maç programı açıklandı.

Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan Türkiye, grup etabında ev sahibi Romanya'nın yanı sıra Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.

Milli takımın, grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

18 Ağustos 20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos 20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos 17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos 20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos 17.30 Hollanda-Türkiye