A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya üçüncüsü oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Japonya'yı 3-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Filenin Sultanları, 3'üncülük maçında rakibi Japonya’yı, 25-19, 25-16 ve 25-17’lik set sonuçlarıyla 3-0 yendi. Bu sonuçla Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’ni tarihinde ilk kez 3'üncülükle tamamladı. A Milli Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde 2018’de 2’nci, 2019’da da 4’üncü olmuştu.

Rakibi Japonya’yı 3-0 net skorla yenen milli takımda, Ebrar 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken ona; Eda 13, İlkin 9, Tuğba 7, Kübra 2 ve Cansu 1 sayıyla eşlik etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik’i telefonla arayarak elde edilen başarıdan dolayı tüm takımı tebrik etti.

Karşılaşmayı yakinen takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu, Tokyo’da yapılacak Olimpiyat Oyunları’nda da başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk voleyboluna her daim vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda, kaptan Eda Erdem Dündar ve Milli Takım Menajeri Pelin Çelik’i telefonla arayarak kutladı. Bakan Kasapoğlu ayrıca yayımladığı tebrik mesajında, “İtalya’da düzenlenen FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum. Organizasyon boyunca etkili bir performans ortaya koyan Milli voleybolcularımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na da ne kadar hazır olduklarını herkese gösterdi. Milli Takımımızı FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde elde ettiği dereceden dolayı tebrik ediyor, bu değerli başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.