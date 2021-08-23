A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçında Finlandiya ile karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçında bugün Finlandiya ile karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası’nda yoluna kayıpsız devam eden Milliler Romanya ve Ukrayna’nın ardından İsveç’i de yendi ve bu üç maçta yalnızca 1 set kaybetti.

Ay-yıldızlıların bugünkü rakibi ise Finlandiya. Saat 20:30'da başlayacak olan mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Türkiye 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda final oynamış, Sırbistan'a 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanmıştı.

Statü

Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.