A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları yolunda yarı finali garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde, Almanya'yı 3-1 mağlup etti ve yarı finale çıkmayı garantiledi.

Elemelerin 2. gününde, A Grubu'ndaki 2. maçında Almanya ile karşılaşan milli takım, rakibine oranla üstün bir performans ortaya koydu. İlk seti 27-25 önde bitiren Türkiye, 2. seti 25-23 geride tamamlasa da, 3. seti 26-16, 4. seti ise 25-17 alarak 3-1 galip geldi.

Eurosport'taki habere göre, TVF Başkent Salonu'nun tamamına yakını dolarken, seyirciler maç boyunca A Milli Takım'a destek verdi.

Grupta 2. galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, 6 puanla liderliğini korudu ve son maç öncesi ilk 2'de yer alıp yarı finale yükselmeyi garantiledi. Almanya ise 2 puanla 2. sırada yer aldı.

Türkiye, gruptaki 3. ve son maçını yarın saat 19.30'da Hollanda ile yapacak.

Salon: TVF Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Piotr Dudek (Polonya), Laszio Adler (Macaristan)

Almanya: Beier (3), Brandt (2), Kozuch (12), Brinker (3), Fürst (5), Apitz (-), Dürr (L), Weiss (-), Lippmann (1), Geerties (5), Izquierdo (-), Thomsen (L), Ssuschke (-), Silge (-)

Türkiye: Kübra (18), Neslihan (13), Neriman (13), Eda (16), Naz (3), Gözde K. (8), Gizem K. (L), Polen (1), Güldeniz (-), Gözde Y. (-)

Setler: 25-27, 25-23, 16-25, 17-25

Süre: 118 dakika (33’, 33’, 26’, 26’)