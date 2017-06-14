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Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan tarihi sınav

İlk maçı 29-25 kaybeden Milliler, 5 farklı kazanması durumunda tarihinde ilk kez dünya şampiyonası finallerine katılacak

14 Haziran 2017 16:19

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2017 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off rövanşında Perşembe günü Çekya'yı konuk edecek.

Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Litvanya'dan Tomas Barysas-Povilas Petrusis hakem ikilisi yönetecek.

Deplasmandaki ilk maçı 29-25 kaybeden milliler, rakibini 5 gol farkla mağlup ederse tarihinde ilk kez dünya şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkını kazanacak.

Türkiye, Çekya ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibi önünde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik yaşadı.

Türkiye ile Çekya arasında oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

1997 Kadınlar Dünya Şampiyonası Eleme Grubu:

Çekya-Türkiye: 21-16

Türkiye-Çekya: 23-23

2007 Kadınlar Dünya Şampiyonası Eleme Grubu:

Türkiye-Çekya: 35-29

2008 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu:

Türkiye-Çek Cumhuriyeti: 27-28

2009 Kadınlar Dünya Şampiyonası Eleme Grubu:

Çekya-Türkiye: 26-27

2017 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off:

Çekya-Türkiye: 29-25

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