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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Dünya Kupası, İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül'de düzenlenecek

19 Eylül 2018 02:04

2018 Dünya Kupası'nda boy gösterecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül'de düzenlenecek organizasyonda yer alacak milli takımın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

12 kişilik kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Asena Yalçın, Ayşe Cora, Merve Aydın, Bahar Çağlar, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, İlayda Güner, Esra Ural Topuz, Kuanitra Holingsvorth.

Milliler, turnuvada Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile B Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 22 Eylül Cumartesi günü Arjantin ile karşılaşacak.

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