A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı

İSTANBUL / DHA

İspanya\'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası\'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Takımı\'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Basketbol Başantrenörü Ekrem Memnun tarafından belirlenen 12 kişilik kadroda şu isimler yer aldı;

\"Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Asena Yalçın, Ayşe Cora, Merve Aydın, Bahar Çağlar, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, İlayda Güner, Esra Ural Topuz, Kuanitra Holingsvorth\"

B Grubu\'nda yer alan Ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası\'ndaki ilk maçında 22 Eylül\'de Arjantin ile karşılaşacak.

