A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı mağlup etti

İspanya’da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya’yı 73-59 yendi.

Türkiye, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 18-15 önde kapattı. İkinci çeyrekte etkilli oyununu sürdüren milliler ilk yarıyı 13 sayı farkla 39-26 önde geçti.

Üçüncü çeyrekte Rusya dış atışlarla etkili olmaya çalışsa da ay yıldızlılar aradaki farkın erimesine izin vermeyerek son çeyreğe 55-47 önde başladı. Üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Türkiye, salondan 73-59’luk galibiyetle ayrıldı.

Başantrenör Ekrem Memnun’un 10 farklı oyuncuya şans verdiği maçta Olcay Çakır Turgut 12 sayı, Tilbe Şenyürek 10 sayı 5 ribaunt, Işıl Alben 4 sayı 7 asist, Tuğçe Canıtez ise 2 sayı 7 ribauntluk performans sergiledi.

Türkiye, yarın Rusya ile seyirciye ve basına kapalı bir maç daha oynayacak. Milliler, 13 Eylül Perşembe saat 15.00'te Avustralya ve 16 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Nijerya ile yapacağı iki hazırlık maçı yine Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.