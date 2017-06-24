A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü: Hedefimize tutunduk

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5 ila 8. sırayı belirleyecek ilk klasman maçında Slovakya'yı 72-56 yendi ve 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Galibiyet sonrası açıklama yapan takımın başantrenörü Ekrem Memnun "Hedefimize tutunduk" derken potanın perileri de memnuniyetlerini dile getirdi. Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan da Yunanistan karşısında alınan yenilgiden sonra toparlanmanın kolay olmadığını belirterek, "Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takımımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, hedeflerine tutunarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandıklarını söyledi.

Ekrem Memnun, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada çeyrek finali kaybettikten sonra maç kazanmanın zor olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yunanistan maçında oyunumuzu oynayamadık"

"Birincisi büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Sporda yenilmek var ama biz Yunanistan maçında oyunumuzu oynayamadık. Turnuvada genelde iyi basketbol oynadık. Enerjimiz ve keyfimiz yerindeydi. Maalesef 10 dakikalık mental çöküşümüz Yunanistan maçında bize pahalıya patladı. Ayağa kalkmasını bildik. Tecrübeli ve onurlu oyuncularımız var. Büyük bir moral bozukluğundan sonra ayağa kalkıp hedefe tutunduk. Birbirimize sarıldık. Rakiple ilgili fazla konuşmadık. Yaralarımızı sarmak için konuştuk. Çeyrek final maçını kaybettikten sonra böyle bir karşılaşmayı kazanmak kolay değil. Önümüze bakacağız artık. Hedefimize tutunduk ve Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandık. Formalite maçına çıkacağız yarın Letonya'yla. Umut ediyorum ki Bahar Çağlar'ın durumu da çok iyidir. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim."

"Yeni oyuncular geliyor"

Yenilenme sürecinde olduklarını da vurgulayan Memnun, "Yeni oyuncular geliyor. Yenilenirken yarışların dışında kalmak istemiyoruz. Dünya Şampiyonasına daha iyi hazırlanacağız. Oyuncuların gelişimi ile ilgili çeşitli programları var federasyonun. Atletik performansla ilgili bir çalışma başlattık. Sene içinde oyuncuları daha çok takip edeceğiz. Kuvvet ve atletizm sorunu yaşıyoruz. Mutlaka önümüzdeki dönemde altyapıda bu sorunu kaldıracağız. Daha hızlı oynamak istiyoruz. İyi basketbol oynayacağız" diye konuştu.

Şaziye İvegin: Bugün kazanmak zorundaydık

Takım kaptanı Şaziye İvegin Üner, Dünya Şampiyonasına katılma hakkını güzel bir maç çıkararak kazandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün işimiz daha zordu. Bir önceki maçı istemediğimiz şekilde kaybettik. Bugün kazanmak zorundaydık. Dünya Kupası'na gitmek bizim ilk hedeflerimizdendi. Daha sonra madalya istedik ama bunu beceremedik. Bugün Dünya Şampiyonasına katılma hakkını güzel bir maç çıkararak kazandık. Bütün ekibimizin eline sağlık. Buraya 1-1,5 ayda hazırlandık, ama o şampiyona için 3 aylık süremiz olacak. İnşallah orada bayrağımızı istediğimiz yerde dalgalandıracağız"

Ayşe Cora: Dünya Şampiyonasını hak ediyorduk

Ayşe Cora, iyi bir takım olduklarını söyleyerek, "Kötü kaybettiğimiz bir maçtan sonra burada galibiyet almak Dünya Şampiyonası ve takım karakteri açımızdan çok önemliydi. Bu tür mağlubiyetlerden sonra geri dönüş zor oluyor ama biz gerçekten iyi bir takımız. Karakterli bir ekibiz. Dünya Şampiyonasını hak ediyorduk, hak ettiğimiz şeye ulaştığımız için de mutluyuz" ifadesini kullandı.

Olcay Çakır Turgut

Olcay Çakır Turgut da çok önemli bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Dünya Şampiyonasına katılmamız için bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bütün gücümüzü toparladık. Çok kötü bir maç kaybetmiştik. Buradan kalkmak çok zor bir şeydi ve takım olarak bunu başardık. Dünya Şampiyonasına katılacak 6 takım arasında olmak Türkiye için önemli bir şey. Burada ismimizi duyurmamız gerektiğine inanıyorum. Dünya Şampiyonasında da elimizden geleni yapacağız. Yarın da 5'incilik ve 6'ncılık maçına çıkacağız, bu da sıralama için önemli" şeklinde konuştu.

Işıl Alben

Işıl Alben ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Şu anda çok mutluyuz. Yunanistan maçında kazanmayı istedik ama bunu sahaya güzel yansıtamadık. Bizim de çok üzüldüğümüz, bize yakışmayan bir sonuç aldık. Oradan kalkıp bu maçta oynamak da psikolojik açıdan zor ama takım olarak birlik olduk ve bunu aştık. Çok çok önemli bir maçtı. İstikrarlı bir takımımız var. Bunu devam ettirmek için Dünya Şampiyonasına mutlaka gitmemiz gerekiyordu. İyi mücadele oldu, güzel sonuç oldu. Biz de oynarken çok keyif aldık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün maç saatine kadar suratlar hep düşüktü. Sahaya çıktığımız zaman kendi kendimize konuştuk, Ekrem ağabey de anlattı bize. Sonuçta bütün sene boyunca emek veriyorsunuz. Çok uzun bir kamp süresi de geçirdik. Kazanmak zorunda olduğumuzun farkındaydık. Ülkemize yakışan şekilde de mücadele etmemiz gerektiğinin farkındaydık. Ay-yıldız olunca zaten maçlara motive olmak çok zor olmuyor."

Ömer Onan: Toparlanmak kolay değildi

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Yunanistan karşısında alınan yenilgiden sonra toparlanmanın kolay olmadığını belirterek, "Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takımımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Onan, milli takımlar olarak bütün dünya ve Avrupa şampiyonlarına katılma hedeflerinin olduğunu ifade ederek, "Bizim için önemli bir maçtı. Değerli bir galibiyet. Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takımımıza çok teşekkür ediyorum. Yunanistan karşısında aldığımız yenilgiden sonra toparlanmak kolay değildi. Çok zor bir Avrupa Şampiyonası oluyor. Rusya, İtalya, Sırbistan gibi kadın basketbolunda önemli takımlar Dünya Şampiyonasının dışında kaldı. Bu açıdan bizim burada başardığımız işin önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Bahar'ın sağlık durumu iyi"

Karşılaşmada başına darbe alarak hastaneye kaldırılan milli basketbolcu Bahar Çağlar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu da açıklayan Onan, "Maçın ilk çeyreğinde Bahar, başının sol tarafına darbe aldı. Bahar'ın başında biraz şişlik vardı. İlk önce tansiyonu yerine geldi, daha sonra konuşmaya başladı. Hemen annesiyle konuşturduk. Prosedürden dolayı hastaneye götürülmesi gerekiyordu ve hastaneye gitti. Hastanede tomogrofisi çekildi ve doktorlar ciddi bir şeyin olmadığını söyledi. Biraz daha müşahede altında tutulacak. Ailesini de hemen hastaneye gönderdik. Şu anda durumu iyi" dedi.



