A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun istifa etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Ekrem Memnun'un A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu. Ekrem Memnun'un yerine yardımcı antrenör Aziz Akkaya getirildi.

TBF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ekrem Memnun, 2015-16 sezonunda milli takım maçlarının, halen görev yaptığı Galatasaray'ın FIBA Avrupa Ligi ve Türkiye ligi maçları ile aynı sürece rastlaması nedeniyle, A Milli Kadın Takımı Başantrenörlüğü görevinden ayrılması yönündeki talebini tarafımıza iletmiş olup, mazereti de dikkate alınarak, talebi uygun bulunmuş, kendisine katkıları nedeniyle teşekkür edilmiştir."



A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'nden istifa eden Ekrem Memnun'un yerine yardımcı antrenör Aziz Akkaya getirildi.



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay'ın "Ya milli takımı seçecekler ya da kulüp takımlarını" açıklamasından sonra A Milli Basketbol Takımı görevinden istifa eden Ekrem Mennun'un yerine milli takımın başantrenörlüğüne yardımcı antrenör Aziz Akkaya getirildi. Daha öncede Milli Takım Alt Yapı Teknik Koordinatörü görevine getirilen Akkaya, ligde Beşiktaş, Adana BOTAŞ ve Edirnespor'da başantrenörlük yapmıştı.