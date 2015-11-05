T24 LogoT24 Logo
Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun istifa etti

Ekrem Memnun'un yerine yardımcı antrenör Aziz Akkaya getirildi

05 Kasım 2015 23:56

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Ekrem Memnun'un A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu. Ekrem Memnun'un yerine yardımcı antrenör Aziz Akkaya getirildi.

TBF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekrem Memnun, 2015-16 sezonunda milli takım maçlarının, halen görev yaptığı Galatasaray'ın FIBA Avrupa Ligi ve Türkiye ligi maçları ile aynı sürece rastlaması nedeniyle, A Milli Kadın Takımı Başantrenörlüğü görevinden ayrılması yönündeki talebini tarafımıza iletmiş olup, mazereti de dikkate alınarak, talebi uygun bulunmuş, kendisine katkıları nedeniyle teşekkür edilmiştir."

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'nden istifa eden Ekrem Memnun'un yerine yardımcı antrenör Aziz Akkaya getirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay'ın "Ya milli takımı seçecekler ya da kulüp takımlarını" açıklamasından sonra A Milli Basketbol Takımı görevinden istifa eden Ekrem Mennun'un yerine milli takımın başantrenörlüğüne yardımcı antrenör Aziz Akkaya getirildi. Daha öncede Milli Takım Alt Yapı Teknik Koordinatörü görevine getirilen Akkaya, ligde Beşiktaş, Adana BOTAŞ ve Edirnespor'da başantrenörlük yapmıştı.

ETİKETLER

A Milli Kadın Basketbol Takımıekrem memnunistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24