Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler ve kadınlarda mücadele eden A Milli Hentbol takımları finale yükseldi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarı finalde başkent Bakü'deki Sarhadchi Olimpik Spor Salonu'nda Cezayir ile karşılaştı.

Çekişmeli başlayan mücadelede milliler, ilk yarıyı 14-9 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oynayan ay-yıldızlılar, maçtan 26-22 galibiyetle ayrıldı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ise yarı finalde Kamerun ile mücadele etti. İlk yarıyı 16-7 önde bitiren milliler, rakibini 34-18 yendi.

Oyunların finalinde Hentbol Milli Takımı, erkeklerde yarın Suudi Arabistan ile karşılaşırken, kadınlarda da yine aynı gün ev sahibi Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.