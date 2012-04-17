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Spor

A Milli Futbol Takımı'nın yeni forması belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın iç saha maçlarında giyeceği forma yenilendi

17 Nisan 2012 18:18

A Milli Futbol Takımı'nın iç saha maçlarında giyeceği forma yenilendi. Çevre dostu özelliklerle donatılan yeni formanın, Milli Takımımızın 40 yıl boyunca giydiği formanın tasarımının geliştirmesiyle hazırlandığı ifade edildi.
 
Nike'ın, şimdiye kadarki en çevre dostu özelliklerle donattığı belirtilen yeni formayı, milli takımın 40 yıl boyunca giydiği formanın tasarımının geliştirmesiyle hazırladığı ifade edildi.

Beyaz bisiklet yakalı formanın göğüs bölümünde kırmızı bir bant ve bandın kalbin üstüne denk gelen kısmında ay yıldız bulunurken, yakanın arka iç kısmında, taşıyana şans getirdiğine ve nazardan koruduğuna inanılan bir simge olan nazar boncuğu grafiği yer alıyor.

Yeni formalarda şortların kumaşı yüzde 100 geri dönüşümlü polyesterden üretildi. Üstlerde de en az yüzde 96 geri dönüşümlü polyester kullanılırken, her bir forma ortalama 13 geri dönüşümlü plastik şişeden imal edildi.

Vücuttan teri uzaklaştırmak amacıyla Nike Dri-FIT teknolojisi kullanılarak üretilen formaların, lazerle kesilmiş havalandırma deliklerinin bölgesel serinleme sağlayarak, oyuncuların maç sırasındaki vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olduğu belirtiliyor.

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