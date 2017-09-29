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Spor

A Milli Futbol Takımı'nın hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA) -  A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynayacağı mücadelelerin hakemleri açıklandı

29 Eylül 2017 18:50

İSTANBUL,(DHA) - 

A Milli Futbol Takımı\'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu\'nda oynayacağı mücadelelerin hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 
Ay-yıldızlı ekibin 6 Ekim 2017 Cuma günü İzlanda ile Eskişehir\'de oynayacağı karşılaşmayı, Polonya Futbol Federasyonu\'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda saat 21.45\'te başlayacak müsabakada Marciniak \'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
A Milli ekibin 9 Ekim 2017 Pazartesi günü Finlandiya ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi ise Fransa Futbol Federasyonu\'ndan Benoit Bastien yönetecek. Finlandiya\'nın Turku şehrindeki Veritas Stadyumu\'nda saat 21.45\'te başlayacak müsabakada Bastien\'ın yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Amaury Delerue olacak.

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