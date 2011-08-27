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Spor

A Milli Futbol Takımı'nın antrenman programında değişiklik İSTANBUL (A.A)

27 Ağustos 2011 19:19

-A Milli Futbol Takımı'nın antrenman programında değişiklik İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Kazakistan ve Avusturya ile oynayacağı 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları için bugün İstanbul Swissotel the Bosphorus'ta kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın antrenman programında değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacağı açıklanan idman, kamp otelinin kondisyon salonuna alındı.  Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek antrenmanda, oyuncuların rejenerasyon çalışması yapacakları bildirildi.

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