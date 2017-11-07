A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı

A Milli Futbol Takımı, 9 Kasım\'da Romanya ve 13 Kasım\'da Arnavutluk ile oynayacağı özel maçlar için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde toplandı ve ilk antrenmanını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

İki bölüme ayrılan futbolcuların bir bölümü rejenerasyon idmanı, diğer oyuncular ise yaklaşık 1,5 saat süren saha çalışması yaptı.

TFF Başkanvekili Ali Dürüst ve bazı Riva\'da kampta olan Ümit Milli futbolcuların bir bölümü de antrenmanı izleyenler arasındaydı.

A Milliler, yarın akşam saat 18.00\'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla karşılaşmaların hazırlıklarına devam edecek. Bu idmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

İSTANBUL / DHA

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