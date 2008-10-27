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Spor

A Milli Futbol Takımı'na ödül

A Milli Futbol Takımı, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği başarı ve Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurması nedeniyle ödüle layık görüldü

27 Ekim 2008 02:00


A Milli Futbol Takımı, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği başarı ve Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurması nedeniyle ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin önde gelen turizmcilerinin üye olduğu ve uluslararası en büyük turizm örgütlerinden biri olan Skal International İstanbul tarafından düzenlenen, SKALITE 2008 "Turizmde Kalite" ödül töreni ve Cumhuriyet Balosu, Hilton İstanbul Convention Center'da gerçekleşti.

62 bin kişinin katıldığı oylama sonucunda A Milli Takım, "Uluslararası Tanıtıma Katkısı Olan Etkinlikler" kategorisinde ödüle layık görüldü. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği başarı ve Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurması nedeniyle A Milli Takım'a verilen ödülü Milli Takımlar Baş Antrenörü Müfit Erkasap aldı.

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