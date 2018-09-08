A Milli Futbol Takımı, Trabzon'da çalıştı

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi\'nde 10 Eylül\'deki İsveç maçı için bugün başkent Stockholm\'e yapacağı yolculuk öncesi Trabzon\'da idman yaptı.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde saat 11.00\'de basına kapalı olarak yapılan antrenmana dün oynanan Rusya maçına ilk 11\'de başlayan futbolcular katılmadı. Bu oyuncular, kamp otelinin fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaptı. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki saha çalışmasında ise, ısınmanın ardından, dar alanda pas ve şut çalışmaları yapıldı.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 15.00\'te Trabzon\'dan Stockholm\'e uçacak.

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