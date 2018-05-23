A Milli Futbol Takımı topbaşı yaptı

Cengiz Ünder tedbir amaçlı olarak idmanı yarıda bıraktı

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

A Milli Futbol Takımı; İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 28 Mayıs\'ta İstanbul\'da İran, 1 Haziran\'da İsviçre\'nin Cenevre kentinde Tunus ve 5 Haziran\'da Moskova\'da Rusya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına, Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla start verdi. Mircea Lucescu yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenman ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra 5\'e 2 top kapma, çabukluk ve iki takım halinde dar ve geniş alanda tek pas çalışması yapan milliler antrenmanı noktaladı.

Sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir ve Yunus Mallı takımdan ayrı düz koşu yaptı. Çalışma sırasında ağrı hisseden Cengiz Ünder ise antrenmanı yarıda bıraktı. Edinilen bilgiye göre yıldız oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve tedbir amaçlı olarak antrenmanı noktaladığı öğrenildi.

TFF Başkan Vekili Ali Dürüst idmanı yakından takip ederken, bir süre teknik direktör Mircea Lucescu ile sohbet etti.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkartıldı. Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamada; deneyimli futbolcunun diz sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- Lucescu ve Dürüst\'ten detaylar

- Cengiz\'den detaylar

FOTOĞRAF: Akın ÇELİKTAŞ