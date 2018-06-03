A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya gitti

CENEVRE / DHA

A Milli Futbol Takımı, 5 Haziran Salı günü Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı için Moskova\'ya gitti.

Cenevre Havalimanı\'ndan THY\'ye ait özel uçakla Rusya\'nın başkenti Moskova\'ya hareket eden millilerin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

KALECİLER: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Harun Tekin (Bursaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

SAVUNMA: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Berkay Özcan (Stuttgart)

FORVET: Umut Bulut (Kayserispor)