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Spor

A Milli Futbol Takımı, Romanya maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sercan SAPANATAN - İSTANBUL / DHA A Milli Futbol Takımı, 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda Romanya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti

07 Kasım 2017 23:37

Sercan SAPANATAN - İSTANBUL / DHA

A Milli Futbol Takımı, 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda Romanya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.
Riva\'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen idmanı, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.
İdmanın 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, milli takım bu bölümde koşu yaptı.
A Milli Takım, bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı. Milliler, yarın Romanya karşılaşması için Cluj şehrine gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar

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