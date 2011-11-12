-(A) Milli Futbol Takımı, rejenerasyon çalışması yaptı İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu ilk maçında dün akşam Hırvatistan'a 3-0 yenilen (A) Milli Takım, bu sabah kamp yapılan otelde serbest olarak rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Milli takımın bu akşam saat 17.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacağı antrenman iptal edilirken, oyunculara dinlenmeleri için istirahat verildi. Hırvatistan maçı sonrasında sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti olan Mehmet Topal'ın muayene ve ileri tetkikleri yapıldı. Tetkikler sonrasında oyuncunun, ayak bileğinde ve aksesuar bir kemiğinde hafif derecede ödem tespit edildiği bildirildi. Tedavisine hemen başlanan Mehmet Topal'ın durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanacağı açıklandı. Dünkü maçta sarı kart görerek rövanş karşılaşması için cezalı duruma düşen oyuncular Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Hakan Balta ve Emre Belözoğlu, aday kadrodan çıkarıldı. Dört oyuncu da kamptan ayrıldı. (A) Milli Takım, yarın saat 11.00'de, Fiyapı İnönü Stadı'nda antrenman yapacak ve saat 15.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Zagreb'e hareket edecek.