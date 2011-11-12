T24 LogoT24 Logo
Spor

(A) Milli Futbol Takımı, rejenerasyon çalışması yaptı İSTANBUL (A.A)

12 Kasım 2011 16:06

-(A) Milli Futbol Takımı, rejenerasyon çalışması yaptı İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu ilk maçında dün akşam Hırvatistan'a 3-0 yenilen (A) Milli Takım, bu sabah kamp yapılan otelde serbest olarak rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Milli takımın bu akşam saat 17.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacağı antrenman iptal edilirken, oyunculara dinlenmeleri için istirahat verildi. Hırvatistan maçı sonrasında sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti olan Mehmet Topal'ın muayene ve ileri tetkikleri yapıldı.  Tetkikler sonrasında oyuncunun, ayak bileğinde ve aksesuar bir kemiğinde hafif derecede ödem tespit edildiği bildirildi. Tedavisine hemen başlanan Mehmet Topal'ın durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanacağı açıklandı. Dünkü maçta sarı kart görerek rövanş karşılaşması için cezalı duruma düşen oyuncular Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Hakan Balta ve Emre Belözoğlu, aday kadrodan çıkarıldı. Dört oyuncu da kamptan ayrıldı. (A) Milli Takım, yarın saat 11.00'de, Fiyapı İnönü Stadı'nda antrenman yapacak ve saat 15.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Zagreb'e hareket edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24