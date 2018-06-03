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Spor

A Milli Futbol Takımı, İsviçre'deki son çalışmasını yaptı

Okay Yokuşlu, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde düz koşu gerçekleştirdi NYON,(DHA) Rusya ile 5 Haziran'da Moskova'da oynayacağı özel maç için bugün bu ülkeye gidecek A Milli Futbol Takımı, seyahat öncesinde İsviçre'deki son antrenmanını yaptı

03 Haziran 2018 17:26

Okay Yokuşlu, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde düz koşu gerçekleştirdi

NYON,(DHA)

Rusya ile 5 Haziran\'da Moskova\'da oynayacağı özel maç için bugün bu ülkeye gidecek A Milli Futbol Takımı, seyahat öncesinde İsviçre\'deki son antrenmanını yaptı.
Colovray Stadyumu\'nda sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yapıldı.
Sağ arka adalesinde problemi olan Okay Yokuşlu, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.
A Mili Takım kafilesi, saat 15.00\'te Cenevre\'den Moskova\'ya uçacak.

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