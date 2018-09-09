A Milli Futbol Takımı, İsveç karşısında

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında yarın deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.
AA'dan Hilmi Sever'in haberine göre, Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak B Ligi 2. Grup ikinci hafta mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak.
TRT 1'den naklen yayımlanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Serdar Aziz ile tedavisi süren Ömer Bayram, İsveç karşısında forma giyemeyecek.
Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olmuştu.
Aday kadro
Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)