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Spor

(A) MİLLİ FUTBOL TAKIMI, İSTANBUL'DA TOPLANDI İSTANBUL (A.A)

08 Ağustos 2010 21:04

-(A) MİLLİ FUTBOL TAKIMI, İSTANBUL'DA TOPLANDI İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, 11 Ağustos Çarşamba günü Romanya ile yapacağı özel maç için Swissotel'de toplanmaya başladı.  İlk antrenmanını yarın 19.00'da BJK İnönü Stadı'nda yapacak (A) Milli Takım'ın bu çalışması, basın mensuplarına 30 dakika süreyle açık olacak. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, 10 Ağustos Salı günü saat 15.00'te Swissotel'de basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıya, Hollandalı teknik adamın yanı sıra iki de futbolcu katılacak.  Milli Takım, salı günü Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19.00'da yapacağı idman ile Romanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Medya mensupları, bu antrenmanın ilk 30 dakikasını izleyebilecek.

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