-A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İSTANBUL'DA TOPLANDI İSTANBUL (A.A) - 06.08.2011 - A Milli Futbol Takımı, 10 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da Estonya ile oynayacağı özel maç için İstanbul'da toplandı. Aday kadroda yer alan oyuncular, Swissotel The Bosphorus'ta öğle saatlerinden itibaren bir araya geldi. Oyuncular tek tek otele gelirken, Galatasaraylı Selçuk İnan ise eski takım arkadaşı Trabzonsporlu Burak Yılmaz ile birlikte kampa katıldı. A Milli Takım, Estonya ile yapacağı maçın ilk antrenmanını ise bu akşam Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştirecek. Milli takım, yarın yine Fiyapı İnönü Stadı'nda, 8 Ağustos Pazartesi günü de Türk Telekom Arena'da antrenmanlarını yapacak. Milliler, 9 Ağustos Salı günü Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştirecekleri antrenmanla Estonya maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Bu arada, A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, 9 Ağustos Salı günü saat 12.00'de kaldıkları otelde maçla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye ile Estonya arasındaki özel karşılaşma, 10 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da Türk Telekom Arena'da oynanacak. -ADAY KADRO- A Milli Takım'ın Estonya maçı için belirlenen 23 kişilik aday kadrosuna şu oyuncular bulunuyor: Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Çağlar Birinci, Selçuk İnan, Arda Turan, Kazım Kazım (Galatasaray), Volkan Demirel, Fehmi Mert Günok, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Semih Şentürk (Fenerbahçe), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Burak Yılmaz (Trabzonspor), Cenk Tosun (Gaziantepspor), Sinan Bolat (Standard Liege), Mehmet Ekici (Werder Bremen), Tunay Torun (Hertha Berlin), Mehmet Topal (Valencia), Gökhan Töre (Hamburg). -''OYUNCULAR MORAL OLARAK İYİYE GİDİYOR''- A Milli Futbol Takımı İdari Koordinatörü Okan Buruk, yaşanan şike iddiaları ve liglere ara verilmesinin ardından oyuncuların moral olarak iyiye gittiğini söyledi. Buruk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Estonya maçının daha önceden programlanmış bir karşılaşma olduğunu belirterek, ''Şans eseri 2014 Dünya Kupası elemelerinde de Estonya ile aynı gruba düştük'' dedi. Oyuncuların özveriyle çalıştığına işaret eden Okan Buruk, ''Eylül ayının başında 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iki maçımız olacak. Bu ayın sonunda kampa gireceğiz. Liglerin başlamaması zaman zaman çok konuşuluyor. Oyuncuların antrenman ve maç performansını etkiliyor. Biz en iyi şekilde oyuncularımızı takip ediyoruz. Teknik direktörlerimiz de bize destek oluyor'' diye konuştu. Estonya maçının, hazırlıklar için faydalı olacağını bildiren idari koordinatör Buruk, oynanacak maç öncesi 4-5 günlük sürede oyuncularla bir arada olma fırsatı yakaladıklarını ve Avrupa Şampiyonası elemeleri için oynayacakları karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlanacaklarını dile getirdi. Okan Buruk, Beşiktaş'tan sadece bir futbolcunun milli takıma çağrılması ile ilgili soruya, ''Beşiktaş'a saygı duymak lazım. Ama kulüp ayrımı diye bir şey yok. Burası milli takım. Hocamız hangi kulüpten kaç kişi geldi diye bakmıyor. Kim formdaysa, iyi durumdaysa o milli takıma geliyor'' yanıtını verdi. A Milli Takım aday kadrosunda yer alan Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin ise Estonya ile çok önemli bir hazırlık maçı yapacaklarını belirterek, ''Elemelerde oynayacağımız önemli maçlar öncesi Estonya ile bir hazırlık maçı yapacağız. Seyirci de bekliyoruz. Liglerin ertelenmesi çok konuşuldu ama futbola dönmek lazım'' ifadesini kullandı.