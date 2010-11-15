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Spor

(A) MİLLİ FUTBOL TAKIMI HOLLANDA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A)

15 Kasım 2010 14:19

-(A) MİLLİ FUTBOL TAKIMI HOLLANDA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ile yapacağı özel maç için bu ülkeye gitti.  Atatürk Havalimanı'ndan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a hareket eden (A) Milli Takım kafilesi, Wyndham Apollo Hotel'de konaklayacak. Milli Takım ilk çalışmasını da bu akşam Amsterdam Olimpiyat Stadı'nda yapacak.  (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink yarın TSİ 19.30'da Amsterdam Arena'da maçla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. TSİ 20.00'de ise milliler stadyumda özel maçın son çalışmasını yapacak. İdman, 15 dakika süreyle basına açık olarak gerçekleştirilecek. Amsterdam Arena'da çarşamba günü oynanacak Hollanda-Türkiye karşılaşmasını Macaristan Futbol Federasyonundan Viktor Kassai yönetecek. -KADRO- (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink tarafından Hollanda maçı aday kadrosuna davet edilen sporcular şöyle: Kaleciler: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor) Ufuk Ceylan (Galatasaray). Savunma Oyuncuları: Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin (Galatasaray), Serdar Kesimal (Kayserispor), İbrahim Öztürk (Bursaspor), Ersan Adem Gülüm, İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Eren Aydın (Manisaspor). Orta Saha Oyuncuları: Hamit Altıntop (Bayern Münih), Yekta Kurtuluş (Kasımpaşa), Selçuk İnan (Trabzonspor), Yiğit İncedemir (Manisaspor), Orhan Gülle (Gaziantepspor), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Mehmet Ekici (1.FC Nurnberg), İbrahim Akın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Engin Baytar (Trabzonspor). Hücum Oyuncuları: Burak Yılmaz (Trabzonspor), Umut Bulut (Trabzonspor), Kazım Kazım (Fenerbahçe).

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