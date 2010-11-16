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Spor

(A) MİLLİ FUTBOL TAKIMI HOLLANDA MAÇINA HAZIR AMSTERDAM (A.A)

16 Kasım 2010 23:49

-(A) MİLLİ FUTBOL TAKIMI HOLLANDA MAÇINA HAZIR AMSTERDAM (A.A) - 16.11.2010 - Taşkın Çamkıran - Hollanda ile yarın başkent Amsterdam'da özel bir karşılaşma oynayacak (A) Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Amsterdam Arena Stadı'nda 15 dakikası basına açık bir çalışma yapan millilerin, ısınma ve koşuların ardından, çift kale taktik maçı oynadıkları bildirildi.  Hiddink'in yarın, özelikle ikinci yarıda kadroya yeni aldığı genç futbolculara şans vermesi bekleniyor.  -MAÇ BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ- (A) Milli Takım'ın Hollanda ile oynayacağı özel karşılaşmaya gurbetçiler büyük ilgi gösteriyor. Hollanda Futbol Federasyonu'nun, öncelikle Türk taraftarları kale arkası tribününe almayı düşündüğü, ancak çok fazla talebin gelmesi ve ev sahibi ülkenin taraftarlarının ilgisizliği nedeniyle 51 bin 600 kişilik stadın bütün tribünlerini Türk taraftarlara açtığı öğrenildi. -HOLLANDA'DA SOĞUK HAVA- Hollanda-Türkiye karşılaşması yarın Amsterdam'da oldukça soğuk bir havada oynanacak. Gündüz saatlerinde 6 derece olacak sıcaklığın, akşam 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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