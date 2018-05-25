A Milli Futbol Takımı, günü çift idmanla tamamladı

Sabah idmanına tedbiren katılmayan kaleci Volkan Babacan akşam çalışmasında yer aldı

İSTANBUL / DHA

A Milli Futbol Takımı, İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde saat 10.30 ve 18.30\'da gerçekleştirilen idmanlarda, ısınmanın ardından pas, dar alan oyunları ve maç taktiği üzerinde çalışmalar yapıldı.

Tedavisine devam edilen Abdülkadir Ömür iki antrenmanda da yer almazken, sabah idmanına tedbiren katılmayan kaleci Volkan Babacan akşam çalışmasında yer aldı.

A Milli Takım yarın saat 18.30\'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. İdmanın ilk 30 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan görüntüler (ARŞİV)

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24.05.2018 - Haber Kodu : 180524141