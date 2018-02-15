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Spor

A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 3 basamak yükseldi

İSTANBUL / DHA FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, A Milli Futbol Takımı 735 puanla üç basamak yükselerek 38

15 Şubat 2018 17:14

İSTANBUL / DHA

FIFA\'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, A Milli Futbol Takımı 735 puanla üç basamak yükselerek 38. sıraya yerleşti.
FIFA Dünya Kupası\'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2\'nci, Portekiz de 3. sıradaki yerini korudu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Mart\'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10\'a giren ülkeler ve puanları şöyle:
1 - Almanya    1602 
2 - Brezilya 1484
3 - Portekiz    1358 
4 - Arjantin    1348
5 - Belçika 1325
6 - İspanya    1231 
7 - Polonya    1213
8 - İsviçre    1190
9 - Fransa    1183
10 - Şili    1153
 

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