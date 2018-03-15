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Spor

A Milli Futbol Takımı, FIFA mart ayı dünya sıralamasında yerini korudu

İSTANBUL / DHA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) mart ayı dünya sıralamasına göre, 730 puanı bulunan A Milli Futbol Takımı'nın geçen ay olduğu gibi 38'inci sıradaki yeri değişmedi

15 Mart 2018 16:13

İSTANBUL / DHA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği\'nin (FIFA) mart ayı dünya sıralamasına göre, 730 puanı bulunan A Milli Futbol Takımı\'nın geçen ay olduğu gibi 38\'inci sıradaki yeri değişmedi.
Almanya liderliğini sürdürürken, Brezilya 2\'nci, Portekiz de 3. sırada kaldı.
İlk 10\'a giren ülkelerin sıralaması ve puanı şöyle;
1 - Almanya 1609
2 - Brezilya 1489
3 - Portekiz 1360
4 - Arjantin 1359
5 - Belçika 1337
6 - Polonya 1228 / İspanya 1228
8 - İsviçre 1197
9 - Fransa 1185
10 - Şili 1161

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