A Milli Futbol Takımı, FIFA mart ayı dünya sıralamasında yerini korudu

İSTANBUL / DHA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği\'nin (FIFA) mart ayı dünya sıralamasına göre, 730 puanı bulunan A Milli Futbol Takımı\'nın geçen ay olduğu gibi 38\'inci sıradaki yeri değişmedi.

Almanya liderliğini sürdürürken, Brezilya 2\'nci, Portekiz de 3. sırada kaldı.

İlk 10\'a giren ülkelerin sıralaması ve puanı şöyle;

1 - Almanya 1609

2 - Brezilya 1489

3 - Portekiz 1360

4 - Arjantin 1359

5 - Belçika 1337

6 - Polonya 1228 / İspanya 1228

8 - İsviçre 1197

9 - Fransa 1185

10 - Şili 1161