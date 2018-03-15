A Milli Futbol Takımı, FIFA mart ayı dünya sıralamasında yerini korudu

İSTANBUL / DHA
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği\'nin (FIFA) mart ayı dünya sıralamasına göre, 730 puanı bulunan A Milli Futbol Takımı\'nın geçen ay olduğu gibi 38\'inci sıradaki yeri değişmedi.
Almanya liderliğini sürdürürken, Brezilya 2\'nci, Portekiz de 3. sırada kaldı.
İlk 10\'a giren ülkelerin sıralaması ve puanı şöyle;
1 - Almanya 1609
2 - Brezilya 1489
3 - Portekiz 1360
4 - Arjantin 1359
5 - Belçika 1337
6 - Polonya 1228 / İspanya 1228
8 - İsviçre 1197
9 - Fransa 1185
10 - Şili 1161