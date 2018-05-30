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Spor

A Milli Futbol Takımı Cenevre'ye ulaştı

CENEVRE / DHA A Milli Futbol Takımı, 1 Haziran'da Tunus'la oynayacağı özel maç için İsviçre'nin Cenevre kentine geldi

30 Mayıs 2018 22:53

CENEVRE / DHA

A Milli Futbol Takımı, 1 Haziran\'da Tunus\'la oynayacağı özel maç için İsviçre\'nin Cenevre kentine geldi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkan uçakla Cenevre\'ye ulaşan Milli Takım kafilesini apronda T.C. Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve beraberindeki heyet karşıladı.
Ay-Yıldızlılar, daha sonra konaklayacağı otele geçti ve yarın yapacağı son çalışma öncesi istirahate çekildi.
A Milli Takım, Tunus maçının son provasını yarın akşam Colovray Stadı\'nda yapacak. Teknik direktör Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu da idman öncesi basın toplantısında konuşacak.

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