-(A) MİLLİ FUTBOL TAKIMI BELÇİKA YOLCUSU TEGELEN (A.A) - 31.05.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 3 Haziran Cuma günü deplasmanda Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Hollanda'daki kamp çalışmalarıyla sürdüren (A) Milli Takım, yarın Belçika'ya gidecek. Spor Toto Süper Lig'in sona ermesinin ardından 25 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanıp 26 Haziran Perşembe günü kamp için Tegelen'e gelen millilerin bir haftalık kampı, yarın sabah antrenmanıyla tamamlanacak. ''Ay-yıldızlılar'' basına kapalı gerçekleştirilecek sabah çalışmasının ardından öğlen saatlerinde karayolu ile Brüksel'e giderek Conrad Hotel'de kampa girecek. Hollanda kampını bu akşam ve yarın sabahki çalışmalarla birlikte 7 antrenmanla geride bırakacak milliler, 2 Haziran Perşembe günü maçın oynanacağı Roi Baudouin Stadı'nda yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak. -BASIN TOPLANTILARI- (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, Belçika maçı öncesi basın toplantısını 2 Haziran Perşembe günü yapacak. Hiddink'in Roi Baudouin Stadı'nda TSİ 19.15'te düzenleyeceği toplantıya bir de futbolcu katılacak. Belçika Teknik Direktörü George Leekens de aynı gün düzenleyeceği basın toplantısında maç öncesi soruları yanıtlayacak. Leekens'in basın toplantısının TSİ 18.30'da stadyumun yanındaki Belçika Futbol Federasyonu binasında yapılacağı açıklandı.