-(A) MİLLİ FUTBOL TAKIMI ALMANYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, Almanya ile 8 Ekim Cuma günü oynayacağı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçı için Berlin'e gitti. Milli takım kafilesi, THY'ye ait özel uçak ile Berlin'e hareket etti. Yurt dışında forma giyen oyuncuların, takıma Almanya'daki kampta katılacakları belirtildi. Ay-yıldızlı takım, Almanya maçı için Werder an der Havel kasabası yakınlarındaki Schwielowsee Resort Berlin'de kampa girecek ve 7 Ekime kadar antrenmanlarını Babelsberg 03 takımının stadyumunda yapacak. (A) Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Kaleciler: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Hakan Arıkan, Cenk Gönen (Beşiktaş), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor) Savunma oyuncuları: Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta (Galatasaray), Ömer Erdoğan (Bursaspor), İbrahim Toraman, İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Ceyhun Gülselam (Trabzonspor) Orta saha oyuncuları: Hamit Altıntop (Bayern Münih), Mehmet Aurelio, Necip Uysal (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Özer Hurmacı (Fenerbahçe), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Selçuk İnan (Trabzonspor), Arda Turan (Galatasaray) Hücum oyuncuları: Tuncay Şanlı (Stoke City), Halil Altıntop (Eintracht Frankfurt), Semih Şentürk (Fenerbahçe), Mevlüt Erdinç (Paris Saint Germain), Nihat Kahveci (Beşiktaş), Sercan Yıldırım (Bursaspor)