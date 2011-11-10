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Spor

A Milli Futbol Takımı, 5. kez play

10 Kasım 2011 12:40

-A Milli Futbol Takımı, 5. kez play-off'ta İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off turunda Hırvatistan ile final bileti için karşılaşacak A Milli Takım, tarihinde 5. kez play-off'ta mücadele edecek. Türk Milli Takımı, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerine katılabilmek üzere daha önce 4 kez play-off maçları oynarken, 2 kez final bileti aldı, 2 kez de finallere gidemedi. 2000 yılında Belçika ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 11. Avrupa Şampiyonası finallerine katılabilmek için play-off'ta İrlanda Cumhuriyeti ile eşleşen Ay-yıldızlı ekip, Dublin'deki ilk maçta Tayfur Havutçu'nun penaltıdan attığı golle 1-1 berabere kalıp, Bursa'daki rövanşta da 0-0'lık skorla finallere gitme hakkını kazandı. Milliler, Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde 2002 yılında düzenlenen ve Türkiye'nin 3. olduğu 17. Dünya Kupası finallerine gidebilmek için bu kez Avusturya ile play-off maçları yaptı. A Milliler Viyana'daki ilk maçı Okan Buruk'un golüyle 1-0, İstanbul'daki rövanşı ise Arif Erdem (2), Yıldıray Baştürk, Hakan Şükür ve Okan Buruk'un golleriyle 5-0 kazanarak, 48 yıl sonra Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanmıştı. Türkiye, 2004 yılında Portekiz'de düzenlenen 12. Avrupa Şampiyonası finallerine katılabilmek için play-off'ta eşleştiği Letonya karşısında ise tam anlamıyla düş kırıklığı yaşadı. Zayıf rakibi karşısında spor kamuoyunca kesin favori gösterilen Ay-yıldızlı ekip, Riga'daki ilk maçı 1-0 yitirdi. İstanbul'da yapılan rövanş maçında ise İlhan Mansız ve Hakan Şükür'ün golleriyle 2-0 öne geçerek büyük avantaj yakalayan Türkiye, üst üste kalesinde gördüğü 2 golle maçtan 2-2 berabere ayrılıp, final biletini rakibine adeta hediye etti. Ay-yıldızlı ekip, 2006 yılında Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 18. Dünya Kupası finallerine katılabilmek için play-off'ta İsviçre ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçı 2-0 yitiren Türk Milli Takımı, İstanbul'daki olaylı rövanşı Tuncay Şanlı (3) ve Necati Ateş'in golleriyle 4-2 kazanmasına rağmen, gol averajıyla final biletini rakibine kaptırdı.

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