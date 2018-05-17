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Spor

A Milli Futbol Takımı 37'nci sıradaki yerini korudu

İSTANBUL / DHA FIFA'nın internet sitesinden açıklanan Mayıs ayı dünya sıralamasına göre 714 puana sahip A Milli Futbol Takımı, 37'nci sıradaki yerini korudu

17 Mayıs 2018 15:41

İSTANBUL / DHA

FIFA\'nın internet sitesinden açıklanan Mayıs ayı dünya sıralamasına göre 714 puana sahip A Milli Futbol Takımı, 37\'nci sıradaki yerini korudu.
FIFA Dünya Kupası\'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya\'nın ikinci, Belçika\'nın üçüncü sırada bulunduğu listenin ilk on sırasında bir değişiklik gerçekleşmedi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 7 Haziran\'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10\'a giren ülkeler şöyle:
1- Almanya 1544
2- Brezilya 1384
3- Belçika 1346
4- Portekiz 1306
5- Arjantin 1254
6- İsviçre 1179
7- Fransa 1166
8- İspanya 1162
9- Şili 1146
10- Polonya 1128

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