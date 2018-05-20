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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı Ukrayna'ya karşı kazandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)  Şanlıurfa'da CEV Altın Avrupa Ligi'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti

20 Mayıs 2018 21:31

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) 

Şanlıurfa\'da CEV Altın Avrupa Ligi\'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna\'yı 3-0 mağlup etti.
Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu\'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 yılındaki ilk ciddi sınavını CEV Altın Avrupa Ligi\'nde bugün Ukrayna karşısında verdi. Karşılaşmanın birinci ve ikinci setini A Milli Erkek Voleybol Takımı, aynı skorla 25-23 kazanırken son seti ise 25-20 kazanarak rakibini 3-0 mağlup etti. 

 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- A Milli Erkek voleybol ile Ukrayna karşılaması
- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)
 

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