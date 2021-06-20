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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu

20 Haziran 2021 23:13

2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon oldu. Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, bu maçlarda rakiplerine yalnızca 5 set verdi.

Bakandan tebrik 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri. CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

 

a milli erkek voleybol takımı
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