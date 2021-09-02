T24 LogoT24 Logo
Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak

02 Eylül 2021 19:50

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

Ay-yıldızlı ekip, 2017'de Avrupa şampiyonu olan son olimpiyat ikincisi Rusya karşısında ikinci set dışında üstün bir oyun ortaya koydu.

A Milli Takım, Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan karşılaşmadan 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Milli takımda Ramazan Efe Mandıracı ve Adis Lagumdzija, 19'ar sayıyla oynadı.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.

TürkiyeA Milli Erkek Voleybol TakımıFilenin Efeleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24