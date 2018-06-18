Wilbekin de kadroda

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın kadrosu açıklandı.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, millilerin 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ve 1 Temmuz Pazar günü İsveç ile oynayacağı maçlar öncesi kadroyu belirledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından açıklanan kadroda, Darüşşafaka Basketbol\'un yıldız oyuncusu Amerikalı oyun kurucu Scottie Wilbekin de yer aldı.

A Milli Takım\'ın kadrosu şu şekilde:

Doğuş Balbay, Rıdvan Öncel, Sertaç Şanlı, Semih Erden, Kartal Özmızrak, Scottie Wilbekin, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal, Ege Arar, Ayberk Olmaz, Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen, Metecan Birsen, Barış Ermiş, Cedi Osman, Furkan Korkmaz.