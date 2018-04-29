A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın elde ettiği en büyük 5 başarı

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası dün oynanan karşılaşmalarla başladı. D Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptaki ilk maçında bugün Rusya'yla karşılaşacak.

Bu yıl 40. kez düzenlenen turnuvada A Grubu mücadeleleri Finlandiya'nın başkenti Helsinki, B Grubu karşılaşmaları İsrail'in başkenti Tel Aviv, C Grubu maçları ise Romanya'nın Cluj Napoca, Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu maçları ise İstanbul'da oynanacak.

Türkiye D Grubunda; Rusya, Sırbistan, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika'yla mücadele edecek.

Şampiyona, grup maçlarının tamamlanmasının ardından ikinci tur maçlarıyla İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda devam edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı 24. kez Avrupa Basketbol Şampiyonasında mücadele edecek. Avrupa şampiyonalarına ilk kez 1949'da Mısır'da düzenlenen turnuvayla katılan A Milli Erkek Basketbol Takımı, en büyük başarısını ise 2001'de Türkiye'de düzenlenen ve final oynadığı turnuvada elde etti. Final maçında Yugoslavya'ya yenilen milli takım, şampiyonayı 2. sırada tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı, en büyük başarılarını Türkiye'de düzenlenen turnuvalarda elde etti. 2001 yılındaki Avrupa Şampiyonası ve 2010'daki Dünya Basketbol Şampiyonasında ikinci olan milli takım, yine kendi ülkesinde düzenlenen bir turnuvada boy gösterecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen son iki turnuvadaki başarılar dikkat çekiyor ancak bu kez beklentiler o kadar yüksek değil.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de forma giyen ve geçirdiği bağırsak-mide enfeksiyonu nedeniyle aşırı kilo kaybı yaşayan Ömer Aşık'ın tedavisinin devam etmesi ve Ersan İlyasova'nın da NBA'deki yoğun maç trafiğinin yarattığı fiziksel ve psikolojik yorgunluğu gerekçe göstererek milli takımdan affını istemesi sebebiyle, milli takım turnuvaya önemli eksiklerle hazırlandı.

Son olarak ise hazırlık kampında takımla birlikte çalışan ancak sakatlığı düzelmeyen Bobby Dixon'ın da kadrodan çıkarılmasıyla A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan beklentiler düştü.

Basketbol federasyonu yetkilileri de turnuva öncesi iddialı açıklamalar yapmaktan kaçındı.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup maçlarından itibaren arkasına aldığı taraftar desteğiyle finalde ABD'nin rakibi oldu. Güçlü rakibine yenilen milli takım, dünya ikincisi olarak ülke basketbolunun en iyi derecesini elde etti.

Milli takımın 2010'daki dünya ikinciliğinden sonraki en büyük başarısı da yine Türkiye'de düzenlenen bir şampiyonada gerçekleşti. 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, çeyrek finalde Hırvatistan'ı, yarı finalde de Almanya'yı başa baş giden heyecanlı karşılaşmalar sonrasında saf dışı bırakarak, finale yükseldi.

Finalde dönemin güçlü takımı Yugoslavya'ya yenilen milli takım, Avrupa ikincisi oldu. Milli takımın bu turnuvadaki kadrosunda şu anda basketbol federasyonu başkanlığı yapan Hidayet Türkoğlu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Milli Takımlardan ve Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok forma giyiyordu.

Japonya'da düzenlenen dünya şampiyonasında Yunanistan ve Brezilya ile aynı grupta yer alan milli takım, grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra ikinci turda Slovenya'yla karşılaştı. Milli takım Slovenya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi ancak güçlü Arjantin karşısında farklı mağlup olarak klasman maçları oynadı. Klasman maçlarının ilkinde Litvanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa'yla oynadığı beşincilik maçını kaybetti ve şampiyonayı 6. sırada tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası 1949'da Mısır'da gerçekleştirildi. Mısır, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla 7 takımla oynanan şampiyonayı milli takım, 6 maçta aldığı 3 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Turnuvayı Mısır kazandı.

Fransa'nın ev sahipliğindeki turnuvada İtalya, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan averajla lider çıkan milli takım, ikinci tur gruplarında da Litvanya, İtalya, Almanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile aynı grupta yer aldı.

Bu grubu da 3. sırada bitiren A Milli Erkek Basketbol Takımı, çeyrek finalde ev sahibi Fransa'ya 66-63 yenildi. Klasman maçlarında Litvanya ve Almanya'ya kaybeden milli takım, şampiyonayı 8. sırada tamamladı. Milli takımın bu turnuvadaki kadrosundan 8 basketbolcu, 2001 yılında Avrupa ikincisi olan takımın kadrosunda yer aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonaları'ndaki bugüne kadarki dereceleri şöyle: